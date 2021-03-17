Ситуация с COVID-19 в ЕС вновь ухудшается - фон дер Ляйен

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с распространением нового коронавируса в Евросоюзе вновь ухудшается, страны сообщества должны увеличить темпы вакцинации. Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

"Эпидемическая ситуация ухудшается. Но мы намерены нарастить темпы вакцинации, которая началась несколько медленно", - заявила она.