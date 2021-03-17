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Духовная столица тюркского мира будет объявлена 31 марта

17:00 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неофициальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет) состоится 31 марта в казахстанском городе Туркестане. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.

"По инициативе первого президента Казахстана - елбасы [лидера нации[ Нурсултана Назарбаева в городе Туркестане 31 марта этого года пройдет неофициальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Свое участие в форуме подтвердили все главы государств - членов ССТГ и премьер-министр Венгрии [Виктор Орбан], являющейся наблюдателем в данной организации", - говорится в сообщении.

Как уточнили в МИД, по итогам саммита ожидается подписание декларации, объявляющей Туркестан духовной столицей тюркского мира.

Соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств было подписано 3 октября 2009 года. Членами ССТГ в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Турция. Венгрия имеет в Совете статус наблюдателя. Штаб-квартира организации находится в Стамбуле.

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