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США включили Россию в список стран, в отношении которых действует оружейное эмбарго

17:12 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент внес изменения в свой режим экспортного контроля ITAR и включил Россию в список стран, на которые распространяется запрет в плане экспорта и импорта вооружений, этим государствам также нельзя предоставлять услуги оборонного назначения. Соответствующее уведомление внешнеполитическое ведомство разместило в среду в сборнике официальных документов американского правительства - Федеральном реестре.

"Госдепартамент вносит поправки в ITAR, чтобы включить Россию в список стран, в отношении которых политика Соединенных Штатов заключается в отказе в выдаче лицензий и других разрешений на экспорт и (или) импорт оборонных изделий и услуг оборонного назначения, если иное не предусмотрено", - говорится в документе.

Решение дипведомства вступает в силу с 18 марта. Госдепартамент объявил о своем намерении еще в начале месяца, когда Вашингтон ввел в отношении Москвы ряд рестрикций в рамках американского закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального.

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