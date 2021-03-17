Власти Польши решили ввести карантинные меры по всей стране

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши приняли решение ввести карантинные меры в масштабах всей страны из- за нарастания третьей волны эпидемии. Об этом заявил в среду на пресс-конференции глава Минздрава республики Адам Недзельский.

"Мы приняли решение все те же ограничения и нормы ввести на территории всей страны", - сказал он. В последние недели локдаун вводился в республике только в отдельных регионах. По словам министра, по всей Польше будут закрыты гостиницы, объекты культуры и спорта, ограничена работа торговых центров.



Кроме того, будет возобновлено удаленное обучение в 1-3 классах. "До 9 апреля, на ближайшие три недели мы вводим удаленное обучение", - добавил он.



"Мы под впечатлением от новых цифр", - сказал министр о 25 тыс. новых заболевших за сутки, отметив также большую динамику прироста. "Третья волна ускоряется", - констатировал Недзельский. "В связи с этой ситуацией мы должны предпринять решительные шаги", - указал он.



Решение о масштабном введении карантинных мер вступит в силу 20 марта и будет действовать до 9 апреля. По словам министра, если кривая заболеваемости все равно будет расти, "возможно, придется принять новые решения, которые будут означать еще более серьезные ограничения".



Число заразившихся коронавирусом в Польше за прошедшие сутки увеличилось на 25 052 человека, что стало самым большим показателем с ноября прошлого года. Всего с 4 марта 2020 года, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились 1 956 974 человека, умерли 48 032, выздоровели 1 593 165. За все время эпидемии в стране было сделано более 10,8 млн тестов на коронавирус.

