0
0
72
НОВОСТИ

В Подмосковье в ДТП попал зенитно-ракетный комплекс С-300

18:15 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Машина из состава ЗРК С-300 съехала в кювет на трассе А-107 в Московской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Крупнотоннажная машина из состава ЗРК С-300 вылетела на обочину трассы А-107 задней осью и заблокировала собой движение", - сказал собеседник агентства.

Сейчас на месте происшествия работает военная автоинспекция.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:30 17.03.2021
Более чем на 40% вырос в РФ целевой прием в аспирантуру в этом учебном году - Минобрнауки
0
33
17:40 17.03.2021
Власти Польши решили ввести карантинные меры по всей стране
0
127
17:12 17.03.2021
США включили Россию в список стран, в отношении которых действует оружейное эмбарго
0
183
17:00 17.03.2021
Духовная столица тюркского мира будет объявлена 31 марта
0
235
16:32 17.03.2021
Ситуация с COVID-19 в ЕС вновь ухудшается - фон дер Ляйен
0
241
16:12 17.03.2021
Президент Федерации хоккея России Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея
0
236
16:00 17.03.2021
Володин назвал слова Байдена о Путине "истерикой от бессилия"
0
308
15:32 17.03.2021
Лишь каждый восьмой запрос РФ об экстрадиции удовлетворяется другими странами
0
267
15:12 17.03.2021
Путин обратил внимание прокуроров на неоправданный рост тарифов в сфере ЖКХ
0
324
15:00 17.03.2021
Байден заявил, что Россия должна будет заплатить за вмешательство в выборы в США
0
319

Возврат к списку