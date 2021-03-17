В Подмосковье в ДТП попал зенитно-ракетный комплекс С-300
18:15 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Крупнотоннажная машина из состава ЗРК С-300 вылетела на обочину трассы А-107 задней осью и заблокировала собой движение", - сказал собеседник агентства.
Сейчас на месте происшествия работает военная автоинспекция.
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