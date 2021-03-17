В Подмосковье в ДТП попал зенитно-ракетный комплекс С-300

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Машина из состава ЗРК С-300 съехала в кювет на трассе А-107 в Московской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.



"Крупнотоннажная машина из состава ЗРК С-300 вылетела на обочину трассы А-107 задней осью и заблокировала собой движение", - сказал собеседник агентства.



Сейчас на месте происшествия работает военная автоинспекция.



