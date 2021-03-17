Более чем на 40% вырос в РФ целевой прием в аспирантуру в этом учебном году - Минобрнауки
18:30 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Все больше выпускников выбирают целевое направление в аспирантуре как способ развития в учебе и научной деятельности. Так, в 2020/2021 учебном году прием на целевое обучение по программам аспирантуры увеличился на 42,9%", - говорится в сообщении.
Как пояснили в министерстве, целевое обучение позволяет поступить в аспирантуру на бюджет и получать меры социальной поддержки, например стипендии, оплату проезда, компенсацию трат на научные публикации и другое.
Лидерами по целевому приему в аспирантуру, по данным министерства, стали Московский физико-технический институт (МФТИ), Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ БелГУ), Самарский государственный технический университет (СамГТУ), Московский авиационный институт (МАИ) и др., а самыми популярными направлениями - "Информатика и вычислительная техника", "Образование и педагогические науки", "Сельское, лесное и рыбное хозяйство".
Ранее в среду министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в по итогам "Правительственного часа" в Совете Федерации сообщил, что хотя интерес к научной карьере у российских студентов растет, но количество ученых в возрасте до 30 лет остается еще недостаточным.
В январе Минобрнауки России утвердило число бюджетных мест на 2022/2023 учебный год. В целях интенсификации подготовки молодых ученых-исследователей будет существенно увеличено число бюджетных мест в аспирантуре - среди вузов и научных организаций будет распределено 17,5 тысячи мест, что на одну тысячу мест больше, чем в прошлом году.
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