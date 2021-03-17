Более чем на 40% вырос в РФ целевой прием в аспирантуру в этом учебном году - Минобрнауки

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прием на целевое обучение по программам аспирантуры вырос в текущем учебном году на 42,9%. Об этом в среду на своей странице в "Фейсбуке" сообщило Министерство науки и высшего образования РФ.



"Все больше выпускников выбирают целевое направление в аспирантуре как способ развития в учебе и научной деятельности. Так, в 2020/2021 учебном году прием на целевое обучение по программам аспирантуры увеличился на 42,9%", - говорится в сообщении.



Как пояснили в министерстве, целевое обучение позволяет поступить в аспирантуру на бюджет и получать меры социальной поддержки, например стипендии, оплату проезда, компенсацию трат на научные публикации и другое.



Лидерами по целевому приему в аспирантуру, по данным министерства, стали Московский физико-технический институт (МФТИ), Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ БелГУ), Самарский государственный технический университет (СамГТУ), Московский авиационный институт (МАИ) и др., а самыми популярными направлениями - "Информатика и вычислительная техника", "Образование и педагогические науки", "Сельское, лесное и рыбное хозяйство".



Ранее в среду министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в по итогам "Правительственного часа" в Совете Федерации сообщил, что хотя интерес к научной карьере у российских студентов растет, но количество ученых в возрасте до 30 лет остается еще недостаточным.



В январе Минобрнауки России утвердило число бюджетных мест на 2022/2023 учебный год. В целях интенсификации подготовки молодых ученых-исследователей будет существенно увеличено число бюджетных мест в аспирантуре - среди вузов и научных организаций будет распределено 17,5 тысячи мест, что на одну тысячу мест больше, чем в прошлом году.