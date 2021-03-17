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Три основных угрозы современному миру назвал глава МИД Великобритании

19:10 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кризис демократии, попадание передовых видов вооружений в руки преступников и уничтожение экосистемы Земли представляют чрезвычайную опасность для стабильности и безопасности мира на сегодняшний день. Такое мнение выразил в среду министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб во вступительной речи в формате онлайн на площадке форума по безопасности в американском городе Аспен.

"В настоящее время мир столкнулся с тремя опасными и доминирующими тенденциями. Во-первых, это слом мирового порядка, сложившегося после Второй мировой войны, который казался как никогда прочным еще поколение назад. Демократия отступает. В этом десятилетии совокупный ВВП авторитарных режимов, как ожидается, превысит совокупный ВВП мировых демократий, - заявил глава британского МИД. - Тирания богаче, чем свобода, и это сказывается на нашей внутренней ситуации. Потому что стабильные, уважающие свободы демократии с гораздо меньшей вероятностью ввязываются в войны, укрывают террористов или порождают огромные потоки мигрантов. С ними в основном, хотя и не всегда, легче вести торговлю и сотрудничать для решения общих проблем".

По словам Рааба, второй угрозой безопасности миру является "создание новых опасных видов вооружений". "Террористы, получающие поддержку от государств, а также преступные группировки используют технологические новшества в своих целях, совершая атаки на домохозяйства, предприятия, объекты инфраструктуры", - указал глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства.

"Третий вид угроз, вероятно, можно назвать самым опасным. Это экзистенциальные угрозы нашей цивилизации, населению всего мира, самой планете", - заявил Рааб, пояснив, что имеет в виду распространение технологий создания ядерного оружия, изменение климата и пандемии. Он отметил, что в связи с упомянутыми вызовами Великобритания намерена использовать весь свой политический, военный и экономический потенциал, чтобы играть роль "силы во благо" в международных отношениях.

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