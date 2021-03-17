Три основных угрозы современному миру назвал глава МИД Великобритании
19:10 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В настоящее время мир столкнулся с тремя опасными и доминирующими тенденциями. Во-первых, это слом мирового порядка, сложившегося после Второй мировой войны, который казался как никогда прочным еще поколение назад. Демократия отступает. В этом десятилетии совокупный ВВП авторитарных режимов, как ожидается, превысит совокупный ВВП мировых демократий, - заявил глава британского МИД. - Тирания богаче, чем свобода, и это сказывается на нашей внутренней ситуации. Потому что стабильные, уважающие свободы демократии с гораздо меньшей вероятностью ввязываются в войны, укрывают террористов или порождают огромные потоки мигрантов. С ними в основном, хотя и не всегда, легче вести торговлю и сотрудничать для решения общих проблем".
По словам Рааба, второй угрозой безопасности миру является "создание новых опасных видов вооружений". "Террористы, получающие поддержку от государств, а также преступные группировки используют технологические новшества в своих целях, совершая атаки на домохозяйства, предприятия, объекты инфраструктуры", - указал глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства.
"Третий вид угроз, вероятно, можно назвать самым опасным. Это экзистенциальные угрозы нашей цивилизации, населению всего мира, самой планете", - заявил Рааб, пояснив, что имеет в виду распространение технологий создания ядерного оружия, изменение климата и пандемии. Он отметил, что в связи с упомянутыми вызовами Великобритания намерена использовать весь свой политический, военный и экономический потенциал, чтобы играть роль "силы во благо" в международных отношениях.
Новости
- 20:10 17.03.2021
- Московский адвокат осужден за вятку в 250 тыс. долларов оперативнику полиции
- 19:20 17.03.2021
- Традиционный парад в честь Дня святого Патрика в Нью-Йорке проходит виртуально
- 18:30 17.03.2021
- Более чем на 40% вырос в РФ целевой прием в аспирантуру в этом учебном году - Минобрнауки
- 18:15 17.03.2021
- В Подмосковье в ДТП попал зенитно-ракетный комплекс С-300
- 17:40 17.03.2021
- Власти Польши решили ввести карантинные меры по всей стране
- 17:12 17.03.2021
- США включили Россию в список стран, в отношении которых действует оружейное эмбарго
- 17:00 17.03.2021
- Духовная столица тюркского мира будет объявлена 31 марта
- 16:32 17.03.2021
- Ситуация с COVID-19 в ЕС вновь ухудшается - фон дер Ляйен
- 16:12 17.03.2021
- Президент Федерации хоккея России Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея
- 16:00 17.03.2021
- Володин назвал слова Байдена о Путине "истерикой от бессилия"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать