Традиционный парад в честь Дня святого Патрика в Нью-Йорке проходит виртуально

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Традиционный парад по случаю Дня святого Патрика - покровителя Ирландии - проходит в Нью-Йорке в среду преимущественно в виртуальном формате из-за пандемии нового коронавируса. Организаторы ведут трансляцию на своем сайте.



В честь праздника в соборе Святого Патрика, который является одним из главных католических храмов США, в среду утром состоялась месса. Она была закрыта для посещения, однако транслировалась в прямом эфире на видеохостинге YouTube ("Ютьюб"). На службе присутствовал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, который перед этим принял участие в небольшом шествии по Пятой авеню в окружении бойцов 69-го пехотного полка Нью-Йорка, который составляют преимущественно выходцы из Ирландии.



В прошлом году традиционный парад впервые за все время его проведения был отменен из-за пандемии. На этот раз организаторы решили вместо обычного массового шествия по центру нью-йоркского района Манхэттен ограничиться демонстрацией записей прошлых парадов. Будут показаны также обращения политиков и общественных деятелей ирландского происхождения.



Виртуальный парад и месса на этот раз посвящены сотрудникам чрезвычайных служб, которые участвуют в борьбе с пандемией, а также тем, кто помогал спасать людей после террористических атак 11 сентября 2001 года. В США в сентябре, как ожидается, состоятся памятные мероприятия в связи с 20-летней годовщиной терактов. Организаторы парада намерены в среду продемонстрировать в эфире отрывки интервью с рядом сотрудников чрезвычайных служб.



