Московский адвокат осужден за вятку в 250 тыс. долларов оперативнику полиции
20:10 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мещанский районный суд Москвы приговорил 52-летнего адвоката Ильгара Гасанова к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 9,3 млн рублей и лишением права заниматься деятельностью в сфере адвокатуры сроком на 3 года <…> за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Гасанов был защитником обвиняемого в мошенничестве в кредитной сфере. В его интересах адвокат передал 250 тыс. долларов оперативнику, который вел его дело. Эти деньги должны были предназначаться для других сотрудников полиции, которые могли помочь закрыть дело. Адвокату не удалось довести свой умысел до конца, потому что один из посредников присвоил себе всю сумму, и она не дошла до конечных адресатов.
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