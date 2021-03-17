Представители западных стран отказались от диалога с крымчанами
20:20 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Встреча СБ ООН по Крыму по "формуле Арриа" проходит по инициативе России с участием представителей народностей полуострова. Тем не менее, не учитывая высказанные крымчанами мнения и оценки, дипломаты из США, Великобритании, Франции и Германии повторили уже неоднократно высказывавшиеся критические заявления в адрес России.
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас- Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты не признают суверенитет РФ над Крымом, а воссоединение полуострова с Россией "самым строгим образом осуждают". "Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы призываем Россию немедленно прекратить свою агрессию и полностью исполнять Минские соглашения, а также вернуть Крым в состав Украины", - добавила она.
Глава миссии Франции Николя де ла Ривьер также заявил, что Париж считает вхождение Крыма в РФ "нарушением норм международного права, Устава ООН, принципов и обязательств ОБСЕ и Будапештского меморандума".
Постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген выступил с длительной критической речью в адрес России, вспомнив о поддержке Москвой законных властей Сирии, ситуации вокруг отравления блогера Алексея Навального, гибели "Боинга-777" над Украиной в 2014 году. Попытки Москвы объяснить свою позицию во всех этих случаях он назвал "российской риторикой", которой Берлин не доверяет.
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