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Представители западных стран отказались от диалога с крымчанами

20:20 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители западных стран не стали задавать вопросы представителям Крыма на неформальной встрече Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа", хотя глава российской миссии при всемирной организации Василий Небензя призвал их использовать эту возможность, чтобы узнать, как в действительности обстоят дела на полуострове.

Встреча СБ ООН по Крыму по "формуле Арриа" проходит по инициативе России с участием представителей народностей полуострова. Тем не менее, не учитывая высказанные крымчанами мнения и оценки, дипломаты из США, Великобритании, Франции и Германии повторили уже неоднократно высказывавшиеся критические заявления в адрес России.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас- Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты не признают суверенитет РФ над Крымом, а воссоединение полуострова с Россией "самым строгим образом осуждают". "Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы призываем Россию немедленно прекратить свою агрессию и полностью исполнять Минские соглашения, а также вернуть Крым в состав Украины", - добавила она.

Глава миссии Франции Николя де ла Ривьер также заявил, что Париж считает вхождение Крыма в РФ "нарушением норм международного права, Устава ООН, принципов и обязательств ОБСЕ и Будапештского меморандума".

Постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген выступил с длительной критической речью в адрес России, вспомнив о поддержке Москвой законных властей Сирии, ситуации вокруг отравления блогера Алексея Навального, гибели "Боинга-777" над Украиной в 2014 году. Попытки Москвы объяснить свою позицию во всех этих случаях он назвал "российской риторикой", которой Берлин не доверяет.

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