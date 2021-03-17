0
0
60
НОВОСТИ

IATA запустила в тестовом режиме "ковидный проездной"

21:12 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) объявила о прибытии из Сингапура в лондонский аэропорт Хитроу первого путешественника, использующего цифровой проездной IATA Travel Pass ("Трэвел пасс"). Об этом говорится в пресс- релизе организации, опубликованном в среду на ее сайте.

Пассажир прибыл в Лондон рейсом авиакомпании Singapore Airlines ("Сингапур эйрлайнз"). "Сегодняшний успех - это большая победа для многих сторон. Это дает путешественникам универсальный инструмент, помогающий им соблюдать новые правила поездок", - отметил генеральный директор IATA Александр де Жуниак. Он добавил, что введение цифрового проездного позволяет пассажирам и соответствующим контролирующим органам эффективно и безопасно использовать данные о состоянии здоровья путешественников.

С 15 марта авиакомпания Singapore Airlines первой в мире запустила в тестовом режиме мобильное приложение Международной ассоциации воздушного транспорта, в которое загружаются сведения о вакцинации пользователя, его тестировании на коронавирус, наличии или отсутствии антител и прочая информация. Приложение IATA пока действует на рейсах из Сингапура в Лондон.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:35 17.03.2021
Очевиден выход Украины из мер по усилению режима прекращения огня - Грызлов
0
16
20:20 17.03.2021
Представители западных стран отказались от диалога с крымчанами
0
157
20:10 17.03.2021
Московский адвокат осужден за вятку в 250 тыс. долларов оперативнику полиции
0
154
19:20 17.03.2021
Традиционный парад в честь Дня святого Патрика в Нью-Йорке проходит виртуально
0
183
19:10 17.03.2021
Три основных угрозы современному миру назвал глава МИД Великобритании
0
244
18:30 17.03.2021
Более чем на 40% вырос в РФ целевой прием в аспирантуру в этом учебном году - Минобрнауки
0
228
18:15 17.03.2021
В Подмосковье в ДТП попал зенитно-ракетный комплекс С-300
0
276
17:40 17.03.2021
Власти Польши решили ввести карантинные меры по всей стране
0
299
17:12 17.03.2021
США включили Россию в список стран, в отношении которых действует оружейное эмбарго
0
357
17:00 17.03.2021
Духовная столица тюркского мира будет объявлена 31 марта
0
398

Возврат к списку