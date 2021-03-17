IATA запустила в тестовом режиме "ковидный проездной"
21:12 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) объявила о прибытии из Сингапура в лондонский аэропорт Хитроу первого путешественника, использующего цифровой проездной IATA Travel Pass ("Трэвел пасс"). Об этом говорится в пресс- релизе организации, опубликованном в среду на ее сайте.
Пассажир прибыл в Лондон рейсом авиакомпании Singapore Airlines ("Сингапур эйрлайнз"). "Сегодняшний успех - это большая победа для многих сторон. Это дает путешественникам универсальный инструмент, помогающий им соблюдать новые правила поездок", - отметил генеральный директор IATA Александр де Жуниак. Он добавил, что введение цифрового проездного позволяет пассажирам и соответствующим контролирующим органам эффективно и безопасно использовать данные о состоянии здоровья путешественников.
С 15 марта авиакомпания Singapore Airlines первой в мире запустила в тестовом режиме мобильное приложение Международной ассоциации воздушного транспорта, в которое загружаются сведения о вакцинации пользователя, его тестировании на коронавирус, наличии или отсутствии антител и прочая информация. Приложение IATA пока действует на рейсах из Сингапура в Лондон.
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