IATA запустила в тестовом режиме "ковидный проездной"

21:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) объявила о прибытии из Сингапура в лондонский аэропорт Хитроу первого путешественника, использующего цифровой проездной IATA Travel Pass ("Трэвел пасс"). Об этом говорится в пресс- релизе организации, опубликованном в среду на ее сайте.

Пассажир прибыл в Лондон рейсом авиакомпании Singapore Airlines ("Сингапур эйрлайнз"). "Сегодняшний успех - это большая победа для многих сторон. Это дает путешественникам универсальный инструмент, помогающий им соблюдать новые правила поездок", - отметил генеральный директор IATA Александр де Жуниак. Он добавил, что введение цифрового проездного позволяет пассажирам и соответствующим контролирующим органам эффективно и безопасно использовать данные о состоянии здоровья путешественников.

С 15 марта авиакомпания Singapore Airlines первой в мире запустила в тестовом режиме мобильное приложение Международной ассоциации воздушного транспорта, в которое загружаются сведения о вакцинации пользователя, его тестировании на коронавирус, наличии или отсутствии антител и прочая информация. Приложение IATA пока действует на рейсах из Сингапура в Лондон.