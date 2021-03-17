Очевиден выход Украины из мер по усилению режима прекращения огня - Грызлов

21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина ищет предлог для военной авантюры в Донбассе, перебрасывая туда все новые силы и постоянно обстреливая территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил в среду полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

"Вооруженные силы Украины подтягивают к линии соприкосновения новые силы и средства, нарушая все прежние обязательства по разведению. Киевские обстрелы территорий Донбасса происходят ежедневно", - отметил он по итогам очередного заседания группы.

"Также очевиден выход Украины из мер по усилению режима прекращения огня, - сказал Грызлов. - Киев обстреливает жилые районы, гражданскую инфраструктуру. При этом циничный расчет при обстрелах строится на том, чтобы вызвать ответный огонь по украинским войскам и создать таким образом предлог для военной авантюры".