Очевиден выход Украины из мер по усилению режима прекращения огня - Грызлов
21:35 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина ищет предлог для военной авантюры в Донбассе, перебрасывая туда все новые силы и постоянно обстреливая территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил в среду полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.
"Вооруженные силы Украины подтягивают к линии соприкосновения новые силы и средства, нарушая все прежние обязательства по разведению. Киевские обстрелы территорий Донбасса происходят ежедневно", - отметил он по итогам очередного заседания группы.
"Также очевиден выход Украины из мер по усилению режима прекращения огня, - сказал Грызлов. - Киев обстреливает жилые районы, гражданскую инфраструктуру. При этом циничный расчет при обстрелах строится на том, чтобы вызвать ответный огонь по украинским войскам и создать таким образом предлог для военной авантюры".
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