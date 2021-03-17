Посол России в США приглашен в Москву для консультаций

22:01 Источник: НГ-Online

Посол России в Вашингтоне А.И.Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США, - сообщается на официальном сайте МИД России.

Новая американская Администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Дж.Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное – определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски.

Об этом и пойдет речь в ходе консультаций МИД России и других профильных ведомств с Послом России в Вашингтоне.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "не припомнит", чтобы когда- либо ранее посла РФ в США приглашали на консультации в Москву. "В силу того, что и так атмосфера достаточно эмоционально заряженная, я просто скажу, что такого я не припомню", - сказала она в среду в эфире телеканала "Россия-1".

Соединенные Штаты не дают никаких комментариев по поводу вопроса о возможности отзыва американского посла в России Джона Салливана на консультации в Вашингтон. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.

"Мы в курсе недавнего объявления Москвы", - сказала Портер. По ее словам, США взаимодействуют с РФ таким образом, который "продвигает американские интересы". "Даже если мы работаем с РФ для продвижения интересов США, мы сможем привлекать ее к ответственности за любые злонамеренные действия", - сказала Портер.



"Что касается какого-то отзыва с нашей стороны, то у нас нет никакого комментария на этот счет", - сказала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства, - пишет ТАСС.