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ФРС США считает неопределенным состояние экономики страны в следующие 2-3 года

22:35 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Состояние американской экономики в ближайшие два-три года является весьма неопределенным. Как заявил в среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл на пресс- конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство ФРС), регулятор не видит возможности повышения базовой процентной ставки в этот период.

Его попросили прокомментировать мнение ряда экспертов, которые указывают на необходимость повысить ставку в 2022 году. "В комитете мы обсуждаем различные вопросы и всегда собираемся вместе, чтобы найти решение. Но большая часть комитета не рассматривает повышение ставки в этот прогнозируемый период", - ответил Пауэлл.

Он добавил, что "состояние [американской] экономики в ближайшие два-три года является весьма неопределенным". "Я бы не хотел уделять внимание точным срокам потенциального повышения ставки в будущем", - подчеркнул председатель ФРС.

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