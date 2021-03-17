Псаки: Наша администрация будет по-другому подходить к отношениям с Россией...
22:46 17.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Джо Байдена намерена прямолинейно действовать в отношениях с Россией, но считает, что существуют и сферы для сотрудничества между Вашингтоном и Москвой. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Ее попросили прокомментировать приглашение в Москву для консультаций российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. "Мы, конечно же, видели эти сообщения", - ответила она. "Наша администрация будет по-другому подходить к отношениям с Россией, нежели предыдущая администрация", - заявила Псаки. "Мы будем прямолинейны, и мы будем прямо действовать в тех сферах, где есть вопросы, вызывающие у нас обеспокоенность", - подчеркнула пресс- секретарь.
"Есть сферы, где мы, как мы думаем, можем работать вместе", - отметила при этом Псаки. "Мы надеемся, что для этого есть возможности", - добавила она.
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