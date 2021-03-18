В работе с КНДР США намерены сочетать давление и дипломатию - госсекретарь

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США рассматривают использование "давления и дипломатических мер" для решения ракетно- ядерной проблемы КНДР. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен на совместном брифинге по итогам прошедших в Сеуле переговоров в формате "2+2", в которых также принимали участие американский министр обороны Ллойд Остин, а с южнокорейской стороны - глава МИД Чон Ый Ён и министр национальной обороны Со Ук.



Блинкен сообщил, что США планируют завершить пересмотр политики в отношении КНДР в течение ближайшей пары недель и что в этом процессе принимают активное участие Южная Корея и другие союзники.



Госсекретарь также указал, что Китай, располагающий мощными рычагами влияния на Пхеньян, должен сыграть "критическую роль" в достижении денуклеаризации Корейского полуострова. Он выразил надежду, что Пекин "эффективно использует свое влияние" для достижения этой цели.







