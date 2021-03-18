Размер зарплаты чаще скрывают женщины, а не мужчины - опрос

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти треть опрошенных россиян считает, что интересоваться чужими доходами недопустимо, однако порядка 50% респондентов сообщают о своем заработке вторым половинкам. При этом женщины (17%) чаще мужчин (13%) скрывают свои доходы от супругов, говорится в результатах опроса Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.



"О размере своего заработка россияне чаще всего сообщают своей второй половине (51%), родителям (41%) и друзьям (24%). Лишь каждый десятый рассказывает о своей зарплате родственникам (10%). Каждый пятый (19%) не говорит об этом никому. При этом женщины больше мужчин открыты перед своими родителями (47% против 35% соответственно)", - говорится в результатах опроса.



Согласно данным, мужчины чаще женщин сообщают своим вторым половинкам о доходах: 81% против 78%. Скрывают свои доходы от супругов 13% мужчин и 17% женщин.



В целом почти каждый третий (31%) опрошенный уверен, что делиться информацией о своих доходах недопустимо ни с кем, причем в 2013 году согласных с такой точкой зрения было меньше - 26%.



"Особенно любит поговорить о доходах молодежь от 18 до 24 лет: эта категория опрошенных намного чаще других сообщает о размере зарплаты и любимым (63%), и родителям (81%), и друзьям (57%), и другим родственникам (22%)", - отмечают в Superjob.



Опрос проводился в январе - феврале 2021 года среди 1 600 респондентов старше 18 лет по всей территории РФ.



