0
0
70
НОВОСТИ

Размер зарплаты чаще скрывают женщины, а не мужчины - опрос

07:40 18.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти треть опрошенных россиян считает, что интересоваться чужими доходами недопустимо, однако порядка 50% респондентов сообщают о своем заработке вторым половинкам. При этом женщины (17%) чаще мужчин (13%) скрывают свои доходы от супругов, говорится в результатах опроса Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"О размере своего заработка россияне чаще всего сообщают своей второй половине (51%), родителям (41%) и друзьям (24%). Лишь каждый десятый рассказывает о своей зарплате родственникам (10%). Каждый пятый (19%) не говорит об этом никому. При этом женщины больше мужчин открыты перед своими родителями (47% против 35% соответственно)", - говорится в результатах опроса.

Согласно данным, мужчины чаще женщин сообщают своим вторым половинкам о доходах: 81% против 78%. Скрывают свои доходы от супругов 13% мужчин и 17% женщин.

В целом почти каждый третий (31%) опрошенный уверен, что делиться информацией о своих доходах недопустимо ни с кем, причем в 2013 году согласных с такой точкой зрения было меньше - 26%.

"Особенно любит поговорить о доходах молодежь от 18 до 24 лет: эта категория опрошенных намного чаще других сообщает о размере зарплаты и любимым (63%), и родителям (81%), и друзьям (57%), и другим родственникам (22%)", - отмечают в Superjob.

Опрос проводился в январе - феврале 2021 года среди 1 600 респондентов старше 18 лет по всей территории РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

08:10 18.03.2021
До 2035 г. в РФ планируется реконструировать 179 аэропортов и аэродромов
0
20
08:00 18.03.2021
В Средиземном море зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7
0
44
07:50 18.03.2021
Путину направили приглашение на 200-летие Французского географического общества
0
64
07:30 18.03.2021
В работе с КНДР США намерены сочетать давление и дипломатию - госсекретарь
0
79
23:00 17.03.2021
У Госдумы есть доказательства вмешательства США в выборы в России - Пискарев
0
532
22:46 17.03.2021
Псаки: Наша администрация будет по-другому подходить к отношениям с Россией...
0
618
22:35 17.03.2021
ФРС США считает неопределенным состояние экономики страны в следующие 2-3 года
0
540
22:10 17.03.2021
В Норильске и Чите в 2020 г. зафиксировано самое сильное загрязнение воздуха - Росгидромет
0
519
22:01 17.03.2021
Посол России в США приглашен в Москву для консультаций
0
822
21:35 17.03.2021
Очевиден выход Украины из мер по усилению режима прекращения огня - Грызлов
0
578

Возврат к списку