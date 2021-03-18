Путину направили приглашение на 200-летие Французского географического общества
07:50 18.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приглашение направил президент французского общества Жан-Робер Питт, который ожидает увидеть российского лидера в Париже 15 декабря. Торжественная церемония по случаю 200-летия организации запланирована в Большом амфитеатре парижского университета Сорбонна.
Газета напоминает, что российский лидер интересуется географией и возглавляет попечительский совет Русского географического общества. "Эта наука могла бы сегодня послужить на пользу разрядке в отношениях между Москвой и Парижем", - убежден автор публикации. Тем не менее он подчеркивает, что в действительности визит будет зависеть прежде всего от президента Франции Эмманюэля Макрона.
Ранее президента России уже приглашали посетить Францию, чтобы принять участие в церемонии перезахоронения останков соратника Наполеона Бонапарта, генерала Шарля Этьена Гюдена, обнаруженных на территории Королевского бастиона в Смоленске. Однако, по данным издания, "этот проект на сегодня заброшен". Церемония должна была состояться в сентябре 2020 года во дворе Дома инвалидов в Париже, однако была перенесена на 2021 год из-за эпидемии коронавируса.
Французское географическое общество было основано 15 декабря 1821 года и является одним из старейших научных сообществ во Франции. После него аналогичные сообщества были зарегистрированы в Берлине (1828 г.), Лондоне (1830 г.), Франкфурте (1836 г.), Санкт-Петербурге (1845 г.) и в ряде других крупнейших городов мира.
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