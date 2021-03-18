В Средиземном море зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7
08:00 18.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 23 км к северо-востоку от портового города Беджая с населением около 164 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 80 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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