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НОВОСТИ

В Средиземном море зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

08:00 18.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сейсмологи зафиксировали в четверг землетрясение магнитудой 5,7 в Средиземном море у побережья Алжира. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 23 км к северо-востоку от портового города Беджая с населением около 164 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 80 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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