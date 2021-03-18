В Средиземном море зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сейсмологи зафиксировали в четверг землетрясение магнитудой 5,7 в Средиземном море у побережья Алжира. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.



Согласно его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 23 км к северо-востоку от портового города Беджая с населением около 164 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 80 км.



Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.



