До 2035 г. в РФ планируется реконструировать 179 аэропортов и аэродромов
08:10 18.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В целом за период действия концепции (2021-2035 годы) планируется выполнить реконструкцию 179 аэродромных/ аэропортовых комплексов опорной аэродромной сети", - отмечается в проекте.
В частности, в 2021-2024 годах планируется реконструкция 62 аэропортовых и аэродромных комплексов, в том числе строительство нового аэропорта Утренний на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. В 2025-2030 годах будут реконструированы 64 комплекса, в том числе запланировано строительство новых аэропортовых комплексов в Омске, Сыктывкаре, на островах Парамушир и Шикотан. На 2031-2035 годы намечено строительство 53 аэродромных и аэропортовых комплексов.
За 2019-2024 годы на эти цели будет потрачено 181,5 млрд рублей, в 2025-2030 годах - 302,5 млрд рублей, в 2031-2035 годах - 350 млрд рублей.
В документе отмечается, что основные риски концепции связаны "с факторами обеспечения достаточного бюджетного финансирования для планируемых инвестиционных мероприятий", в связи с чем определены несколько сценариев: базовый сценарий предусматривает выполнение 100% намеченных планов; минимальный сценарий - только часть запланированных мероприятий, в первую очередь в крупных узловых и аэропортах в Арктической зоне и Дальневосточном федеральном округе; максимальный сценарий "предусматривает проведение в период до 2035 года реконструкции всех аэродромов гражданской авиации Российской Федерации".
"Достижение установленных целевых значений показателей способствует росту безопасности полетов и авиационной подвижности населения", - подчеркивают авторы проекта.
Согласно документу, с 1992 по 2020 год количество аэродромов и аэропортов в РФ сократилось в 4 раза - до 350, при этом регулярные перевозки осуществляют только 260.
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