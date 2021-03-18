Кризис в отношениях США и России стал следствием политики Вашингтона - посольство РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кризис в отношениях США и России является следствием политики Вашингтона, а отдельные заявления американских руководителей создают угрозу обрушения двусторонних связей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду в "Фейсбуке" посольства РФ в Вашингтоне.

"Сложившаяся ситуация стала следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет, по сути, сознательно заводил двустороннее взаимодействие в тупик. Неконструктивный курс администрации в отношении нашей страны не отвечает интересам России и США, а отдельные непродуманные заявления американских руководителей и вовсе ставят под угрозу обрушения и без того избыточно конфронтационные отношения", - отметили в дипмиссии.

Ранее президент США Джо Байден в интервью телекомпании Эй-би-си заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Ведущий поинтересовался реакцией Байдена на публикацию доклада аппарата директора национальной разведки США. В нем утверждается, что российские власти якобы стремились дискредитировать Байдена, а также Демократическую партию, в которой он состоит, во время прошлогодней избирательной кампании в стране. По словам Байдена, президент РФ "заплатит цену" за эти действия.

Как заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль считает безосновательными и бездоказательными утверждения о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы президента США в 2020 году. Как отметил представитель Кремля, "можно лишь еще раз выразить сожаление в связи с тем, что такие материалы - далеко не качественные - используются, скорее всего, как повод для того, чтобы поставить на повестку дня вопрос об очередных, новых санкциях" в отношении России.