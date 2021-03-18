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НОВОСТИ

Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование как юрлица

09:05 18.03.2021 Источник: РБК

В 2021 году компании «Сухой» и «МиГ» перестанут существовать как самостоятельные юрлица, они вместе с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), в которую они входят, станут единым юрлицом под названием Корпоративный центр самолетостроения, который расположится в Москве. Такое решение было принято по итогам прошедшего 16 марта в «Ростехе» совещания о дальнейшей реформе авиастроения с участием главы госкорпорации Сергея Чемезова, руководства и генеральных конструкторов ОАК, сообщил РБК источник в авиапромышленности и подтвердили в пресс-службе госкорпорации.

В подчинение новому центру также перейдут компании «Туполев», «Ильюшин» и «Иркут».

На совещании также было объявлено о создании Единого инженерно-конструкторского центра ОАК, в составе которого в перспективе будут объединены все авиационные конструкторские бюро. Он разместится в районе традиционного центра самолетостроения на Ходынском поле, уточнили в «Ростехе».

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