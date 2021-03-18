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Операторы связи будут обязаны предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах - проект

09:20 18.03.2021 Источник: РБК

Операторы связи будут обязаны предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах, к которым сейчас имеют доступ только они сами или правоохранительные органы. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, Роскомнадзор, среди прочего, получит доступ к информации о: Ф.И.О. абонентов, их местах жительства, дате рождения, реквизитах документов, удостоверяющих личность. О пользователях корпоративных тарифов будут передаваться аналогичные сведения, а также наименование организации, сотрудниками которой они являются, с юридическими идентификаторами;

номере телефона, который используют абоненты и пользователи, а также дату заключения, изменения или расторжения договора об оказании услуг связи;

видах звонков, совершенных абонентом или пользователем корпоративных тарифов, а также номере вызывающего и вызываемого абонента, о дополнительном номере вызывающего абонента, о номере, на который осуществляется переадресация вызова. Также будут переданы данные об идентификаторе базовой станции вызывающего и вызываемого абонентов или пользователей корпоративных тарифов;

факте передачи голоса, текстовых и мультимедийных сообщений, а также передачи данных, в том числе с использованием промышленных устройств, оборудования, датчиков, сенсоров и т.п.

Из документа следует, что эта информация должна автоматически обновляться раз в сутки через подключение систем операторов к системе Роскомнадзора.  РБК

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