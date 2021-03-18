Власти Крыма из-за водной блокады Украины намерены обратиться в ООН

10:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Крыма намерены обратиться в ООН из-за водной блокады Украины. Об этом сообщил вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

«Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду», — сказал он.

По словам Мурадова, Россия может самостоятельно решить проблему и не будет просить Украину пойти на уступки. Чиновник пояснил, что власти планируют обеспечить полуостров пресной водой за счёт активного использования очистных сооружений и строительства искусственных водоёмов. Говорит Москва