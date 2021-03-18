Риск повторного заражения коронавирусом возрастает для людей старше 65 лет - исследования
10:05 18.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Исследование: Риск повторного заражения коронавирусом возрастает для людей старше 65 лет. Это показало исследование датских ученых, которое опубликовано в научном журнале The Lancet.
Ученые проанализировали данные ПЦР-тестов около 4 миллионов человек. Эхо Москвы
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