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Риск повторного заражения коронавирусом возрастает для людей старше 65 лет - исследования

10:05 18.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Исследование: Риск повторного заражения коронавирусом возрастает для людей старше 65 лет. Это показало исследование датских ученых, которое опубликовано в научном журнале The Lancet.

Ученые проанализировали данные ПЦР-тестов около 4 миллионов человек.  Эхо Москвы

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