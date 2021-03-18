Уволенный глава Генштаба ВС Армении останется на посту до окончательного решения суда
11:00 18.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Административный суд Армении принял решение оставить на своем посту уволенного премьером начальника Генштаба ВС страны Оника Гаспаряна до вынесения окончательного решения. Об этом в четверг сообщил ТАСС адвокат Гаспаряна Артур Ованнисян.
"Административный суд решил применить меру по обеспечению иска. То есть это означает, что Оник Гаспарян останется на своем посту и продолжит исполнять свои обязанности до вынесения окончательного вердикта. Такое решение обусловлено тем, что глава Генштаба назначается сроком на 5 лет, и если после Гаспаряна назначат нового главу Генштаба, то станет невозможным восстановление нарушенного права моего клиента", - отметил адвокат.
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