Уволенный глава Генштаба ВС Армении останется на посту до окончательного решения суда

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Административный суд Армении принял решение оставить на своем посту уволенного премьером начальника Генштаба ВС страны Оника Гаспаряна до вынесения окончательного решения. Об этом в четверг сообщил ТАСС адвокат Гаспаряна Артур Ованнисян.

"Административный суд решил применить меру по обеспечению иска. То есть это означает, что Оник Гаспарян останется на своем посту и продолжит исполнять свои обязанности до вынесения окончательного вердикта. Такое решение обусловлено тем, что глава Генштаба назначается сроком на 5 лет, и если после Гаспаряна назначат нового главу Генштаба, то станет невозможным восстановление нарушенного права моего клиента", - отметил адвокат.