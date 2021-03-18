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НОВОСТИ

Польша и Франция призывают остановить вывоз вакцин от коронавируса из ЕС

10:32 18.03.2021 Источник: Газета.Ru

Польша и Франция призывают остановить вывоз вакцин от коронавируса нового типа из Европейского союза, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам Моравецкого, значительная часть европейской вакцины вывозится за пределы Евросоюза.

«Мы вместе с господином президентом Макроном призвали не вывозить вакцину», – отметил премьер Польши.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в Европейском союзе.

Ряд европейских стран приостановил вакцинацию препаратом компании AstraZeneca после полученной информации об образовании тромбов у пациентов. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) заверило, что преимущества этой вакцины перекрывают побочные эффекты. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала странам продолжить использование препарата.  Газета.Ru

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