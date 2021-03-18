Полиция совершает рейд в монастыре Сергия (Романова)

10:20 Источник: Интерфакс

Сотрудники полиции, в частности - представители миграционной службы, приехали в четверг в Среднеуральский женский монастырь (Свердловская область) для проверки документов у проживающих в обители, сообщил "Интерфаксу" адвокат бывшего духовника монастыря экс-схиигумена Сергия (Романова) <b>Павел Бабиков</b>. <br>

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"Документы снова хотят проверять у монахинь и тех, кто проживает на территории монастыря. Цель, наверно, - установить личности", - сказал собеседник агентства, добавив, что документы проверялись у насельников все прошлое лето. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области воздержались от комментариев. Секретарь епархиального совета игумен Вениамин (Райников) сообщил "Интерфаксу", что полиция прибыла на территорию обители "не по инициативе" Екатеринбургской епархии.