Элла Памфилова будет назначена в ЦИК России на новый срок - источник
11:05 18.03.2021 Источник: Интерфакс
Элла Памфилова, как ожидается, будет назначена в новый состав Центральной избирательной комиссии и имеет хорошие шансы сохранить свой пост председателя, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к ЦИК.
Полномочия главы Центризбиркома, как и всего нынешнего состава комиссии, заканчиваются в марте. В ее состав входят 15 членов, пять из которых назначаются президентом РФ, пять - Советом Федерации, и пять - Госдумой. Обе палаты парламента своих кандидатов уже утвердили.
"Мы ожидаем, что указ о назначении "президентской пятерки" выйдет в ближайшее время. С большой долей вероятности в нем будет фамилия Памфиловой", - отметил источник.
По его словам, "Памфилова устраивает политические элиты". "Под ее руководством Центризбирком провел целый ряд довольно сложных избирательных кампаний, в минувшем году организовал голосование по поправкам в Конституцию РФ", - напомнил собеседник агентства.
"В случае назначения в новый состав Центризбиркома Памфилова вновь будет избрана председателем комиссии", - убежден источник.
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