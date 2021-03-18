Более 50% немцев считают, что блок ХДС/ХСС утратит лидерство после выборов в Бундестаг

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чуть более половины жителей Германии полагают, что входящий в правящую в ФРГ коалицию консервативный блок в составе Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с уходом канцлера Ангелы Меркель не сможет сохранить свои позиции после запланированных на сентябрь выборов в Бундестаг. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса, проведенного социологической службой Forsa ("Форса") по заказу редакционного объединения "Редакционснетцверк Дойчланд" (Redaktionsnetzwerk Deutschland, RND).

В социологическом исследовании, которое проводилось 15-16 марта, участвовали 1 004 человека. 54% респондентов считают, что "правление ХДС/ХСС закончится с уходом действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель". Среди сторонников ХДС и ХСС такое мнение высказали лишь 29% и 24% опрошенных соответственно. Приверженцы других политических партий убеждены, что расстановка сил значительно изменится после выборов в Бундестаг.

Как выяснили социологи, за перестановки в кабинете министров выступают лишь 27% жителей Германии, а 54% придерживаются противоположной точки зрения. Наибольшую поддержку изменению расстановки политических сил оказывают сторонники "Альтернативы для Германии" (42%) и Свободной демократической партии (СвДП) (37%). Против выступают лица, стоящие на стороне ХДС (20%), "зеленых" (22%) и ХСС (24%).

49% опрошенных назвали основной причиной поражения ХДС на земельных выборах слабость христианских демократов. Только 32% респондентов связывают это с политикой федерального правительства в области борьбы с пандемией. При этом 7% жителей ФРГ ассоциируют проигрыш союза с его новым председателем Армином Лашетом.

Согласно последним исследованиям, рейтинг ХДС/ХСС впервые с зимы прошлого года упал до 29% на фоне провала на региональных выборах и коррупционного скандала вокруг закупок защитных масок. Снижение доверия к блоку по сравнению с предыдущей неделей составило 4 процентных пункта.

Прошедшие 14 марта земельные выборы в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце обернулись настоящей катастрофой для ХДС. Партия, представитель которой в лице Ангелы Меркель с 2005 года руководит страной, показала худший для себя результат в этих землях за всю историю. В Баден-Вюртемберге победу одержали "зеленые", набравшие 32,6% голосов, христианские демократы заняли вторую позицию (24,1%). В Рейнланд-Пфальце победили социал-демократы (35,7%), а христианские демократы набрали 27,7% голосов.