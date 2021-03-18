Гидам и экскурсоводам без аттестации будет грозить штраф до 30 тыс. рублей - законопроект
12:05 18.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экскурсоводы и гиды- переводчики, работающие без аттестата, с начала 2024 года будут получать предупреждение или штраф до 30 тыс. рублей. Соответствующие поправки в КоАП РФ внесены в четверг в Госдуму группой депутатов, текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.
Эта инициатива входит в один пакет с принятым в первом чтении базовым правительственным законопроектом, вводящим обязательную аттестацию гидов и экскурсоводов, а также запрещающим заниматься этой деятельностью иностранцам. Согласно сопутствующим поправкам в КоАП РФ, оказание таких услуг экскурсоводом или гидом, не прошедшим аттестацию и не имеющим аттестат, будет грозить предупреждением или штрафом до 5 тыс. руб. для граждан, до 10 тыс. руб. для должностных лиц и до 30 тыс. руб. для юрлиц. Более высокие штрафы предусмотрены для неаттестованных инструкторов-проводников по туристическому маршруту: до 10 тыс. рублей для граждан, до 30 тыс. для должностных лиц, до 50 тыс. для юрлиц. За выдачу аттестата инструктора-проводника не уполномоченной на это организацией, не включенной в реестр, должностным лицам грозит штраф до 30 тыс. рублей, юрлицам - до 300 тыс. рублей.
Документом предусматривается, что эти изменения должны вступить в силу с 1 января 2024 года. Центральный законопроект, устанавливающий правила аттестации и запрещающий работу неаттестованных гидов, экскурсоводов и проводников, должен вступить в силу с июля 2022 года.
По словам главы думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и соавтора законопроекта Бориса Пайкина, предлагаемые меры административной ответственности направлены на нелегальный рынок экскурсий. "Согласно данным Ассоциации туроператоров и отельеров России, лишь 15% туристов из Китая пользуются услугами экскурсионных бюро. Теневой рынок экскурсионных услуг негативно влияет на имидж страны за рубежом и снижает уровень безопасности туристов. Данное решение поможет туристической отрасли обелить рынок", - заявил он в четверг. Депутат добавил, что ответственность инструкторов- проводников на турмаршрутах должна быть выше, поскольку речь идет о безопасности граждан.
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