В России выявили 9 803 заразившихся коронавирусом за сутки

11:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 9 803. Общее количество инфицированных достигло 4 428 239, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,22%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 12 061, до 4 037 036. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 91,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 460 против 427 днем ранее. Всего от инфекции умерли 93 824 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составила 2,12%, следует из данных штаба.