Страны G7 не считают Крым частью России - заявление глав МИД
12:20 18.03.2021 Источник: Интерфакс
Страны "большой семерки" не намерены соглашаться с вхождением Крыма в состав РФ, говорится в обнародованном в четверг на сайте МИД Британии заявлении министров иностранных дел государств G7.
"Мы недвусмысленно осуждаем временную оккупацию Россией Автономной республики Крым и города Севастополь. Российские попытки придать этому легитимности не признаются и признаны не будут", - отмечается в заявлении, приуроченном к седьмой годовщине присоединения Крыма к России.
В свою очередь страны G7 выразили безусловную поддержку суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины и отметили, что использование Москвой "силы против Украины" нарушило Устав ООН, Хельсинкские соглашения и Парижскую хартию.
Также главы МИД G7 осудили "продолжающуюся дестабилизацию Россией Украины", в том числе ее действия в Донецком и Луганском регионах, и напомнили, что выполнение минских соглашений является путем к миру.
"Россия - участник конфликта на востоке Украины, а не посредник", - утверждают министры.
Участники заявления призвали все стороны выполнить минские соглашения, а Россию - участвовать конструктивным образом в нормандском формате.
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