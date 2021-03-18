Геннадий Зюганов назвал заявление Байдена провокацией, "которой в истории Америки раньше не было"

12:32 Источник: Интерфакс

Слова президента США Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине нельзя считать случайностью, это провокация, нацеленная на разрушение любых шансов на построение диалога между странами, заявил руководитель КПРФ Геннадий Зюганов.

"Вчера прозвучала провокация, которой в истории Америки раньше не было, когда первый человек, руководитель президент по сути дела обвинил в убийстве руководство нашей страны", - сказал Зюганов журналистам в четверг.

По его мнению, "это хорошо подготовленная спецоперация, и ничего на таком посту не бывает сказано случайно". "Специально это сделали, чтобы обострить отношения и не дать построить диалог между нашими странами", - сказал политик.

По словам Зюганова, подобные подходы недопустимы, но при этом "с такой страной как Америка надо вести диалог, но это должен быть диалог высокого достоинства".

Он также призвал руководство страны "сделать в связи с этим далеко идущие выводы".