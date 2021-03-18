В Киеве с 20 марта по 9 апреля вводится строгий карантин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Киева приняли решение ввести жесткие карантинные ограничения в столице из-за резкого ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. Об этом заявил в четверг на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

"Чтобы приостановить стремительное распространение коронавируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям города с 00:00 (01:00 мск) 20 марта, то есть в ночь с пятницы на субботу, вводит строгие карантинные ограничения", - сказал он.

Кличко отметил, что эти меры будут действовать три недели - по 9 апреля включительно.