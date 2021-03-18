Кравчук изменил свое мнение о подаче воды в Крым, полностью исключив такую возможность

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, экс-президент страны Леонид Кравчук полностью исключил возможность возобновления подачи воды в Крым, хотя ранее допускал это "в случае гуманитарной катастрофы". Такую позицию он высказал в опубликованном в четверг интервью украинской службе "Радио Свобода" (внесено в РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

"Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому, что мы не знаем, кому эта вода пойдет - гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то", - сказал он. Кравчук предположил, что в дальнейшем вопрос с подачей воды для Крыма "будет обостряться". "Я думаю, что это будет одним из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину, Херсон, Мариуполь <...>, чтобы обеспечить Крым водой. Это будет одной из причин еще больших атак или больших агрессивных шагов России.<...> Но заставить таким образом Украину поставлять воду не получится", - заявил он.

Кравчук в августе 2020 года допускал, что в случае гуманитарной катастрофы Украина может возобновить подачу воды в Крым для нужд населения, но не для промышленных предприятий и военных баз. Эта позиция сразу же была отвергнута в президентской партии "Слуга народа" на Украине. Глава парламентской фракции этой партии Давид Арахамия подчеркивал, что Верховная рада не планирует ставить на голосование вопрос о возобновлении подачи воды в Крым.