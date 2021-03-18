В Индии неконтролируемый машинистом пассажирский поезд проехал 35 км задним ходом
14:12 18.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пассажирский поезд на севере Индии проехал задним ходом не менее 35 км из-за технических проблем, сообщил в четверг телеканал Эн-ди-ти-ви.
Инцидент произошел в среду в северном индийском штате Уттаракханд. Машинисту пассажирского экспресса, следовавшего из Нью-Дели, пришлось затормозить, чтобы избежать столкновения с переходившими железнодорожные пути дикими животными. После этого машинист потерял управление локомотивом, который начал движение назад с нарастающей скоростью.
Состав остановился только через 35 км, никто из пассажиров не пострадал. Все они были доставлены в пункт назначения на автобусах.
Власти расследуют причины происшествия.
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