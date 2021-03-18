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Кремль считает, что Байден однозначно не хочет налаживать отношения с РФ - Песков

13:20 18.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден показал, что однозначно не планирует налаживать отношения с Россией. В дальнейшем при взаимодействии с Вашингтоном в Кремле будут исходить именно из этого, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на высказывания Байдена, который ранее в интервью телекомпании Эй-би-си заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer).

"Он (Байден) однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого", - подчеркнул Песков.

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