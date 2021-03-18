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Песков охарактеризовал отношения РФ и США как "очень плохие"

13:32 18.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил двусторонние отношения России и США как "очень плохие". "Это отношения очень плохие", - сказал он журналистам в ответ на просьбу охарактеризовать нынешний уровень взаимодействия двух стран.

Заявления в адрес России и российского лидера Владимира Путина, аналогичные тем, что сделал президент США Джо Байден в интервью телекомпании Эй- би-си, стали новым словом во взаимоотношениях двух стран. Об этом журналистам заявил Дмитрий Песков.

"Конечно, такого не было в истории", - сказал он.

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