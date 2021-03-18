0
0
197
НОВОСТИ

Байден выбрал рискованную тактику, пойдя на обострение отношений с Москвой - Der Spiegel

14:32 18.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден выбрал рискованную тактику, пойдя на обострение отношений с Москвой сразу же после прихода к власти: Россия слишком велика и влиятельна, чтобы исключить по крайней мере выборочное сотрудничество с ней. Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг в немецком издании "Шпигель".

"Это было быстро: Байден едва 60 дней находится на посту, как отношения между ним и его российским коллегой Владимиром Путиным уже достигли первой низшей точки", - говорится в материале. Автор Роланд Неллес указал на то, что "для каждого президента США отношения с Москвой относятся к наиболее сложным вызовам, и Байден тут не будет исключением".

Неллес напомнил, что США приписывают России причастность к кибератакам на учреждения в стране, и пока не понятно, что последует после проведения соответствующих расследований. Не исключено, что США введут новые санкции против России, пишет автор статьи.

В то же время, "Путин сохраняет хладнокровие", говорится в статье. "В том числе Байден не сможет вечно придерживаться конфронтационного курса. Как минимум он должен будет хорошо обдумать, хочет ли он этого", - пишет Неллес. "Глава Кремля ставит Байдена и его правительство перед такой же дилеммой, перед которой оказывались и прежние правительства США, которые имели с ним дело", - считает он. По мнению автора, "Россия слишком велика и влиятельна, чтобы исключить избирательное сотрудничество [с ней]". "Просто лишь изолировать, ввести санкции и на долгосрочную перспективу злить Путина не сможет и Байден", - констатировал журналист.

Автор статьи напомнил, что Байден заявил о намерении сотрудничать с Москвой там, где это выгодно американцам. "Другой вопрос, конечно, будет ли Путин готов к кооперации после новой порции вербальных атак и санкций со стороны американцев. Он в прошлом уже давал отпор давлению из Вашингтона", - говорится в материале. "Пока Путин открыт для диалога, но это может скоро измениться", - считает Неллес.

Ранее Байден в интервью телекомпании Эй-би-си заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, хозяин Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:45 18.03.2021
Шаман Габышев признан невменяемым
0
18
15:33 18.03.2021
Властям США придется считаться с позицией РФ - Путин
0
59
15:12 18.03.2021
Путин ответил на слова Байдена в свой адрес пожеланием здоровья
0
88
15:00 18.03.2021
Следствие интерпретировало встречу Сафронова с коллегой-журналистом как акт вербовки - адвокат
0
120
14:12 18.03.2021
В Индии неконтролируемый машинистом пассажирский поезд проехал 35 км задним ходом
0
174
14:00 18.03.2021
Рынок рекламы по итогам 2020 года сократился на 4% - АКАР
0
162
13:53 18.03.2021
Праздничный концерт в Лужниках даст старт Дням Крыма в Москве
0
185
13:32 18.03.2021
Песков охарактеризовал отношения РФ и США как "очень плохие"
0
229
13:20 18.03.2021
Кремль считает, что Байден однозначно не хочет налаживать отношения с РФ - Песков
0
284
13:05 18.03.2021
Кравчук изменил свое мнение о подаче воды в Крым, полностью исключив такую возможность
0
272

Возврат к списку