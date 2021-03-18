Байден выбрал рискованную тактику, пойдя на обострение отношений с Москвой - Der Spiegel
14:32 18.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден выбрал рискованную тактику, пойдя на обострение отношений с Москвой сразу же после прихода к власти: Россия слишком велика и влиятельна, чтобы исключить по крайней мере выборочное сотрудничество с ней. Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг в немецком издании "Шпигель".
"Это было быстро: Байден едва 60 дней находится на посту, как отношения между ним и его российским коллегой Владимиром Путиным уже достигли первой низшей точки", - говорится в материале. Автор Роланд Неллес указал на то, что "для каждого президента США отношения с Москвой относятся к наиболее сложным вызовам, и Байден тут не будет исключением".
Неллес напомнил, что США приписывают России причастность к кибератакам на учреждения в стране, и пока не понятно, что последует после проведения соответствующих расследований. Не исключено, что США введут новые санкции против России, пишет автор статьи.
В то же время, "Путин сохраняет хладнокровие", говорится в статье. "В том числе Байден не сможет вечно придерживаться конфронтационного курса. Как минимум он должен будет хорошо обдумать, хочет ли он этого", - пишет Неллес. "Глава Кремля ставит Байдена и его правительство перед такой же дилеммой, перед которой оказывались и прежние правительства США, которые имели с ним дело", - считает он. По мнению автора, "Россия слишком велика и влиятельна, чтобы исключить избирательное сотрудничество [с ней]". "Просто лишь изолировать, ввести санкции и на долгосрочную перспективу злить Путина не сможет и Байден", - констатировал журналист.
Автор статьи напомнил, что Байден заявил о намерении сотрудничать с Москвой там, где это выгодно американцам. "Другой вопрос, конечно, будет ли Путин готов к кооперации после новой порции вербальных атак и санкций со стороны американцев. Он в прошлом уже давал отпор давлению из Вашингтона", - говорится в материале. "Пока Путин открыт для диалога, но это может скоро измениться", - считает Неллес.
Ранее Байден в интервью телекомпании Эй-би-си заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, хозяин Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer).
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