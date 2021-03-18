Следствие интерпретировало встречу Сафронова с коллегой-журналистом как акт вербовки - адвокат
15:00 18.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи считают, что встреча журналиста Ивана Сафронова со своим коллегой была актом вербовки для выполнения разведывательных заданий в интересах иностранного государства. Об этом ТАСС сообщил адвокат Иван Павлов.
"Как мы и предполагали, встреча Сафронова со своим коллегой была интерпретирована как акт вербовки, их переписка в интернете как получение Иваном разведывательного задания, а ответ моего подзащитного как отчет о его выполнении", - сказал защитник.
Адвокат также сообщил, что следователь ФСБ Александр Чабан, который расследует дело Ивана Сафронова, получил повышение в звании и должности.
"Сегодня мы узнали, что следователь Чабан получил звание полковника и должность старшего следователя", - сказал Павлов.
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