Следствие интерпретировало встречу Сафронова с коллегой-журналистом как акт вербовки - адвокат

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи считают, что встреча журналиста Ивана Сафронова со своим коллегой была актом вербовки для выполнения разведывательных заданий в интересах иностранного государства. Об этом ТАСС сообщил адвокат Иван Павлов.

"Как мы и предполагали, встреча Сафронова со своим коллегой была интерпретирована как акт вербовки, их переписка в интернете как получение Иваном разведывательного задания, а ответ моего подзащитного как отчет о его выполнении", - сказал защитник.

Адвокат также сообщил, что следователь ФСБ Александр Чабан, который расследует дело Ивана Сафронова, получил повышение в звании и должности.

"Сегодня мы узнали, что следователь Чабан получил звание полковника и должность старшего следователя", - сказал Павлов.



