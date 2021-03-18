Песков не стал оценивать прошедший в среду в Чечне митинг
16:32 18.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить об оценке Кремля по поводу прошедшего в среду в Чечне митинга, отметив, что проведение массовых мероприятий находится в зоне ответственности местных властей.
"Это является прерогативой региональных властей - давать или не давать разрешение на проведение тех или иных мероприятий", - сказал он в четверг журналистам. Песков подчеркнул, что "это абсолютная прерогатива региональных властей, это не является прерогативой федерального центра".
17 марта в Грозном прошел митинг, поводом для которого стала вышедшая в понедельник публикация "Новой газеты" о якобы имевших место в республике внесудебных казнях.
Ранее Песков переадресовал в профильные ведомства просьбу прокомментировать эту публикацию, подчеркнув, что "газетный материал не может являться и не может рассматриваться как доказательство неких внесудебных казней".
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