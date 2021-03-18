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Суд отменил приговор и прекратил дело москвички, осужденной за фейк о масках из гумпомощи

16:12 18.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд отменил приговор москвичке Екатерине Храпченковой, осужденной за распространение фейка о продаже в магазине медицинских масок из гуманитарной помощи, поступившей из КНР. Уголовное дело в отношении нее прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Приговор в отношении Храпченковой отменен, уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. За Храпченковой признано право на реабилитацию", - сообщила представитель суда.

Нагатинский суд Москвы в сентябре прошлого года приговорил Храпченкову к 120 часам обязательных работ.

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