Путин ответил на слова Байдена в свой адрес пожеланием здоровья
15:12 18.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин ответил на заявления, сделанные в среду в его адрес Джо Байденом, пожеланием здоровья своему американскому коллеге.
Байден в интервью телекомпании Эй-би-си заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы, а также ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer).
"Что касается заявлений моего американского коллеги. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: "Будьте здоровы!" Я желаю ему здоровья", - сказал российский лидер, заметив, что говорит так "без иронии, без шуток".
[обновлено 15:16]
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявления президента США Джо Байдена, которые тот сделал в его адрес в среду, детской поговоркой про обзывания. По мнению российского лидера, оценивая и критикуя других, люди всегда словно смотрятся в зеркало и видят в отражении самих себя.
Во время встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя в четверг главу государства попросили прокомментировать слова Байдена, который в интервью телекомпании Эй-би-си, в частности, ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer). "В истории каждого народа, каждого государства очень много тяжелых, драматических и кровавых событий, - сказал президент России. - Но когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало, мы всегда там видим себя, потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути".
"Я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: "Кто как обзывается - тот так и называется", - заметил президент. По его мнению, "это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка, смысл очень глубокий в этом, психологический". "Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы, и из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще", - подчеркнул Путин.
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