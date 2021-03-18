Властям США придется считаться с позицией РФ - Путин
15:33 18.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва будет сотрудничать с Вашингтоном только на выгодных для себя условиях, заявил в четверг президент России Владимир Путин, предупредив, что руководству США придется с этим считаться.
"Знаю, что Соединенные Штаты, руководство Соединенных Штатов в целом настроены иметь с нами определенные отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих Соединенных Штатов, и на их условиях", - констатировал глава российского государства на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.
"Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, другие люди, у нас другой генетический и культурно-нравственный код, но мы умеем отстаивать свои собственные интересы", - подчеркнул Путин. "Мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя, - добавил он. - И им придется с этим считаться. Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие, несмотря на санкции, оскорбления. Им придется с этим считаться".
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