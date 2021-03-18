Осужденный за взятки бывший глава Удмуртии освобожден от наказания в связи с болезнью
16:00 18.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Завьяловский районный суд удовлетворил ходатайство осужденного за коррупцию экс-главы Удмуртии Александра Соловьева и освободил его от тюремного наказания в связи с болезнью. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе объединенного судейского сообщества республики.
"Соловьев освобожден от наказания в виде лишения свободы по приговору Завьяловского районного суда от 12 октября 2020 года", - сообщил собеседник агентства.
Ранее Соловьева приговорили за взятки к 10 годам колонии и штрафу в размере 275 млн рублей. Позднее он был госпитализирован в медицинское учреждение, 11 марта он ходатайствовал об освобождении в связи с болезнью.
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