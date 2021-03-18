Шаман Габышев признан невменяемым
15:45 18.03.2021
Экспертиза проводилась в рамках уголовного дела Габышева о применении насилия к сотруднику Росгвардии (ст. 318 УК РФ), - сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников в четверг.
НОВОСТИ
- 15:33 18.03.2021
- Властям США придется считаться с позицией РФ - Путин
- 15:12 18.03.2021
- Путин ответил на слова Байдена в свой адрес пожеланием здоровья
- 15:00 18.03.2021
- Следствие интерпретировало встречу Сафронова с коллегой-журналистом как акт вербовки - адвокат
- 14:32 18.03.2021
- Байден выбрал рискованную тактику, пойдя на обострение отношений с Москвой - Der Spiegel
- 14:12 18.03.2021
- В Индии неконтролируемый машинистом пассажирский поезд проехал 35 км задним ходом
- 14:00 18.03.2021
- Рынок рекламы по итогам 2020 года сократился на 4% - АКАР
- 13:53 18.03.2021
- Праздничный концерт в Лужниках даст старт Дням Крыма в Москве
- 13:32 18.03.2021
- Песков охарактеризовал отношения РФ и США как "очень плохие"
- 13:20 18.03.2021
- Кремль считает, что Байден однозначно не хочет налаживать отношения с РФ - Песков
- 13:05 18.03.2021
- Кравчук изменил свое мнение о подаче воды в Крым, полностью исключив такую возможность
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать