Шаман Габышев признан невменяемым

15:45

Психолого-психиатрическая экспертиза признала невменяемым якутского шамана Александра Габышева, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти. "По результатам психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в Якутском психоневрологическом диспансере, шаман Александр Габышев признан невменяемым.



Экспертиза проводилась в рамках уголовного дела Габышева о применении насилия к сотруднику Росгвардии (ст. 318 УК РФ), - сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников в четверг.