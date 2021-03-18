Движение Black Lives Matter связано с фактами геноцида в истории США - Путин
17:00 18.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Движение Black Lives Matter (BLM, "Жизни чернокожих имеют значение") возникло из-за геноцида, сопровождающего всю историю США, заявил президент России Владимир Путину в четверг на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.
"Освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения, с геноцидом, как сегодня говорят, прямым геноцидом индейских племен. Затем последовал очень жесткий, большой, тяжелый период рабства, рабовладения, очень жестокий", - напомнил глава государства.
По его мнению, "все это идет по истории, до сегодняшнего дня сопровождает жизнь в Соединенных Штатах". "Иначе откуда взялось бы движение Black Lives Matter <...>? До сих пор афроамериканцы сталкиваются с несправедливостью", - констатировал российский лидер.
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