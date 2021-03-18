Приток мигрантов в США привел к возникновению кризисной ситуации - профсоюз погранслужбы

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нарастающий и никем не контролируемый приток нелегальных мигрантов в США через южные границы страны привел к возникновению кризиса, и администрация президента Джо Байдена совершает серьезную ошибку, не признавая его наличия. Об этом в обнародованном в среду вечером интервью телеканалу "Фокс ньюс" заявил президент Национального совета пограничного патрулирования (профсоюз, представляющий интересы сотрудников и вспомогательных служащих пограничных служб США - ТАСС) Брэндон Джадд.

"Неделю назад я бы не назвал это кризисом, сегодня [ситуация] соответствует этому определению, - сказал он. - Мы перегружены [работой], у нас нет ресурсов для того, чтобы остановить [преступные] картели, доставляющие нелегальных мигрантов и наркотики, вот почему мы фактически находимся в состоянии кризиса".

Днем ранее в интервью телеканалу Эй-би-си президент Байден призвал мигрантов отказаться от попыток незаконно проникнуть в США. "Я могу ясно сказать - не приезжайте, не покидайте свои города", - заявил он. При этом Байден отказался признать, что резкое ухудшение ситуации на границе в Мексикой является следствием действий его администрации, отменившей фактически все ограничительные меры, введенные при президенте Дональде Трампе для сдерживания притока мигрантов из стран Латинской Америки.

Обращенный к мигрантам призыв Байдена является, по мнению Джадда, фактическим признанием президентом экстраординарности ситуации, но он упорно не желает называть вещи своими именами. "Президент понимает, что это кризис, именно поэтому он сказал мигрантам: "Не приезжайте", - пояснил глава профобъединения пограничной службы.

В минувший вторник Министерство внутренней безопасности США, разместило на своем сайте заявление его руководителя Алехандро Майоркаса с предупреждением о том, что Соединенным Штатам следует готовиться к прибытию в страну рекордного за последние 20 лет числа незаконных мигрантов из государств Латинской Америки. "Тенденция такова, что вскоре поток мигрантов через юго-западную границу станет самым большим за последние 20 лет, - указал министр. - Ситуация на границе сложная, мы круглосуточно работаем над ее урегулированием и продолжим эту работу. Это займет время".

Наибольшую тревогу у правозащитных организаций США в связи с этой "сложной ситуацией" вызывает стремительный рост числа малолетних мигрантов, задерживаемых правоохранительными службами на границе с Мексикой. В последние дни, по данным телеканала Эй-би-си, сотрудники пограничной службы США ежедневно "отлавливают" около 500 детей и подростков, незаконно прибывающих в страну без сопровождения взрослых. В результате в участках погранслужбы, по подсчетам на начало недели, скопились 4,8 тыс. малолетних нелегалов, что на 25% больше аналогичного показателя середины прошлой недели - рекордно высокого уже на тот момент, - и этот показатель продолжает неуклонно расти".