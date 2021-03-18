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Глава СЖР расценил заявление чеченских силовиков как угрозу журналистам

17:40 18.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава СЖР расценил заявление чеченских силовиков как угрозу журналистам «Новой газеты». Сегодня бойцы полка полиции особого назначения имени Ахмата Кадырова записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на «нападки»  издания в их адрес.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв в эфире радиостанции «Говорит Москва» посоветовал недовольным публикациями обращаться в суд или общественную коллегию. Любые угрозы в адрес журналистов он назвал неприемлемыми.

«Можно расценить как некоторую угрозу [журналистам — прим. ГМ]. Хотя каждый видит здесь своё, хотя конкретно слов угрозы там не прозвучало. Тем не менее, люди там выглядели достаточно грозно. Неприемлемы угрозы какие-либо в адрес журналистов. При том, что любая наша редакция в рамках закона может сообщать любую информацию. У нас свобода слова и, конечно, если есть о чём писать, надо это писать. Если наши граждане видят, что эта информация для них несправедлива, они могут обратиться в суд или общественную коллегию по жалобам на прессу. В эту коллегию входит более 50 известных наших журналистов, они 15 лет разбирают подобные жалобы».

Ранее в Кремле отреагировали на видеообращение чеченских силовиков к Путину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал решать этот вопрос через суд. Он также отметил, что «ничто не должно представлять угрозу журналистам».

В середине марта «Новая газета» опубликовала расследование о внесудебных казнях, которые, по данным издания, совершали чеченские правоохранители. Газета выпустила рассказ экс-сотрудника полка патрульно-постовой службы полиции им. Ахмата Кадырова. Сулейман Гезмахмаев рассказал, что охранял задержанных, которых позже убили. Чеченские силовики посчитали публикацию развязыванием информационной войны.

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